مقتل 288 مدنيا على الأقل في الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك

قُتل 288 مدنيا على الأقلّ وأصيب المئات في منطقة كورسك الروسية منذ شنّ الجيش الأوكراني هجوما عليها في آب 2024، بحسب ما أعلنت السلطات الإقليمية الأربعاء.وكانت القوّات الأوكرانية قد شنّت هجوما مباغتا على هذه المنطقة الروسية الحدودية واحتلت حوالى 1400 كيلومتر مربّع، ردّا على اجتياح روسيا لأوكرانيا في 2022 وسيطرتها على حوالى 20 % من أراضي البلد.وبعد أشهر من القتال، أعلنت روسيا نهاية الأسبوع الماضي استعادة كورسك بالكامل. لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكّد أن قوّاته ما زالت تواصل القتال هناك.