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الجيش الإسرائيلي: إجلاء 3 من الدروز من سوريا لتلقي العلاج
أخبار دولية
2025-04-30 | 13:08
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الجيش الإسرائيلي: إجلاء 3 من الدروز من سوريا لتلقي العلاج
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إجلاء ثلاثة من الدروز من سوريا لتلقي العلاج في إسرائيل.
وذكرت إسرائيل في وقت سابق اليوم أنها نفذت ضربة تحذيرية ضد جماعة "متطرفة" كانت تعد لمهاجمة دروز في سوريا، وفاء بتعهدها بحماية الدروز مع انتشار العنف في مناطق هذه الأقلية قرب دمشق.
أخبار دولية
الجيش الإسرائيلي
الدروز
سوريا
إسرائيل
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