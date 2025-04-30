واشنطن تعلن أنها قد توقع اتفاق المعادن اليوم إذا كانت كييف مستعدّة

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بعد اجتماع لحكومة الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة اعتبارا من الأربعاء لتوقيع اتفاق حول المعادن مع أوكرانيا إذا كانت كييف مستعدة لذلك.



وقال بيسنت: "نحن مستعدون للتوقيع"، لافتا الى أن الاوكرانيين "قرروا مساء أمس بعض التعديلات في الدقيقة الأخيرة".