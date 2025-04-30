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رئيس الوزراء الباكستاني يتهم الهند بممارسة "استفزازات" خلال اتصال مع ماركو روبيو
أخبار دولية
2025-04-30 | 14:04
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رئيس الوزراء الباكستاني يتهم الهند بممارسة "استفزازات" خلال اتصال مع ماركو روبيو
اتهم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهند بممارسة "استفزازات" و"السعي الى التصعيد"، وذلك خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع تصاعد التوتر بين القوتين النوويتين إثر هجوم في كشمير.
وأورد بيان أصدرته إسلام اباد أن شريف ندد خلال المكالمة "بالموقف الاستفزازي والساعي الى التصعيد" من جانب الهند.
أخبار دولية
الباكستان
الهند
ماركو روبيو
شهباز شريف
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