نتنياهو يحذر من أن الحرائق قد تصل إلى القدس

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن حرائق الغابات المستعرة قرب القدس قد تصل الى المدينة.



وقال نتنياهو في مقطع مصور وزعه مكتبه إن "الرياح الغربية قد تدفع الحريق بسهولة نحو ضواحي القدس وحتى وصولا إلى المدينة".