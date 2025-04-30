تركيا تدعو إسرائيل إلى وقف غاراتها الجوية على سوريا

دعت وزارة الخارجية التركية إسرائيل الى "وقف غاراتها الجوية" على سوريا.



وقال المتحدث باسم الخارجية في بيان: "في هذه المرحلة الحساسة بالنسبة الى سوريا، من واجب المجتمع الدولي أن يساهم في إرساء الامن والاستقرار في سوريا. في هذا السياق، على إسرائيل أن تضع حدا لضرباتها الجوية التي تضر بالجهود من أجل وحدة سوريا وسلامة" أراضيها.