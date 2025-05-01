ماكرون يعرض على إسرائيل المساعدة لمكافحة الحرائق

أعرب الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون عن تضامن بلاده مع إسرائيل في مواجهة الحرائق، التي تهدّد مدينة القدس.

وأكد جاهزية باريس لتقديم "دعم ماديّ” للدولة العبرية في مواجهة هذه الأزمة.

وكتب ماكرون في منشور على حسابه في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعيّ: "التضامن كلّه مع الشعب الإسرائيليّ، الذي يواجه حرائق مروّعة".

وأضاف: "فرنسا مستعدّة لتقديم دعم مادّي في الساعات المقبلة".

وتكافح فرق الإطفاء الحرائق المستعرة قرب الطريق السريع الواصل بين القدس وتل أبيب والتي خلّفت إصابات عديدة مما استدعى وضع طواقم الإغاثة في حالة تأهّب.