هجوم بطائرة مسيّرة روسية على أوديسا الأوكرانية

سقط قتيلان وخمسة جرحى في هجوم بطائرة مسيّرة روسية استهدف منطقة سكنية في مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا، حسب ما أعلنت السلطات.

ودوّت انفجارات في أحد أحياء سومي، بينما انطلقت صفارات الإنذار لتحذير السكان من قصف جويّ في أنحاء عديدة من أوكرانيا ولا سيما في كييف، وخاركيف، وتشرنيغوف، وسومي، ودونيتسك، ودنيبروبيتروفسك، وزابوريجيا.

وفي أوديسا، كتب حاكم المنطقة أوليغ كيبر على حسابه في تطبيق تلغرام أنّ "هجوم العدو ألحق أضرارًا بمبان سكنية ومنازل وسوبر ماركت ومدرسة وسيارات. لقد اندلعت حرائق وقُتل شخصان وأصيب خمسة آخرون في ضربة" بطائرة مسيّرة".