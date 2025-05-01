ماكرون وفون دير لايين في مؤتمر لجذب الباحثين الأجانب

أعلن قصر الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين سيحضران في باريس الإثنين، مؤتمرًا لتشجيع الباحثين الأجانب، خصوصًا الأميركيون، الذين يواجهون "عددًا من التهديدات" على "اختيار أوروبا"، وتوفير موارد مالية لجذبهم.

وسيختتم ماكرون وفون دير لايين ظهر الإثنين هذا المؤتمر في جامعة السوربون، الجامعة المرموقة في العاصمة الفرنسية.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ الهدف من المؤتمر هو القول إنّه "في وقت تشهد فيه الحريات الأكاديمية عددًا من الانتكاسات أو التهديدات، فإنّ أوروبا هي قارة جذب".

وأضافت أنّ الرسالة من المؤتمر "واضحة للغاية" ويختصرها عنوانه "اختاروا أوروبا للعلوم".

ولفت مستشار للرئيس ماكرون إلى وجود اعتمادات ومبالغ مالية سيتم الإعلان عنها الإثنين، وقد تكون على شكل حوافز ضريبية.