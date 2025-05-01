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الهند تغلق مجالها الجويّ أمام الطائرات الباكستانية

أخبار دولية
2025-05-01 | 04:52
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الهند تغلق مجالها الجويّ أمام الطائرات الباكستانية
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الهند تغلق مجالها الجويّ أمام الطائرات الباكستانية

أغلقت الهند مجالها الجويّ أمام الطائرات الباكستانية ردّا على حظر باكستان تحليق الطائرات الهندية فوق أراضيها، في حلقة جديدة من مسلسل التصعيد المتواصل بين البلدين منذ الهجوم الدموي الذي استهدف الشطر الهندي من كشمير.

     

وتدهورت العلاقات بين الجارتين النوويتين منذ حمّلت نيودلهي غريمتها إسلام أباد مسؤولية هجوم مسلّح وقع الأسبوع الماضي في باهالغام بالشطر الهندي من كشمير وكان الأكثر حصدا لمدنيين في الإقليم منذ ربع قرن. 

     

ونفت إسلام آباد هذا الاتّهام، لكنّ البلدين تبادلا مذّاك إطلاق النار بشكل يومي على طول حدودهما واتّخذا إجراءات انتقامية، بما في ذلك طرد دبلوماسيين وإغلاق الحدود.

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