مدير منظمة الصحة العالمية: الوضع في غزة "كارثي" ومليونا شخص يعانون الجوع

رأى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أن الوضع في قطاع غزة "كارثي" وأن مليوني شخص في القطاع يعانون من الجوع.وقال تيدروس أدهانوم جبريسوس للصحفيين في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف أن تمويل الصحة العالمية يواجه تحديات تاريخية مع تقليص الدول المانحة مساهماتها.وأضاف قائلًا: "نشهد أكبر اضطراب في تاريخ تمويل الصحة العالمية".