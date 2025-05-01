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وزير الخارجية العماني: تأجيل محادثات أميركا وإيران إلى 3 أيار لأسباب لوجستية

أخبار دولية
2025-05-01 | 10:27
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وزير الخارجية العماني: تأجيل محادثات أميركا وإيران إلى 3 أيار لأسباب لوجستية
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وزير الخارجية العماني: تأجيل محادثات أميركا وإيران إلى 3 أيار لأسباب لوجستية

أعلنت سلطنة عُمان تأجيل الجولة المقبلة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران لأسباب لوجستية بعد أن كان من المقرر إجراؤها يوم السبت.

وذكر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في منشور على منصة إكس أنه سيتم إعلان مواعيد جديدة عند الاتفاق عليها بين الطرفين.

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