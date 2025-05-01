وزير خارجية إسرائيل يدعو المجتمع الدولي لحماية دروز سوريا

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر المجتمع الدولي لتوفير الحماية للدروز في سوريا وذلك بعد يومين من اشتباكات طائفية في ريف دمشق خلفت عددا كبيرا من القتلى.



وقال ساعر في بيان بمناسبة يوم الاستقلال في إسرائيل: "أدعو المجتمع الدولي للقيام بدوره في حماية الأقليات في سوريا وخاصة الدروز من النظام وعصابات الإرهاب التابعة له".



وطلب ساعر من المجتمع الدولي "أن لا يغض الطرف عن الأحداث الصعبة التي تحدث هناك مؤخرا".

