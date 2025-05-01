مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز يغادر منصبه

أفادت تقارير إعلامية أميركية، بأن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز سيستقيل من منصبه الخميس، بعد تورّطه في تسريب معلومات عسكرية سرية.



وأفادت شبكة "سي بي اس"، بأنّ أليكس وونغ نائب والتز، سيترك منصبه أيضا.



وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أنّ الرئيس الأميركي يستعد للاعلان عن ذلك.



ومنذ أواخر آذار، يواجه أعضاء في إدارة ترامب، من بينهم مايك والتز ووزير الدفاع بيت هيغسيت، انتقادات على خلفية تسريب معلومات بشأن ضربات عسكرية على المتمرّدين الحوثيين في اليمن، تمّت مشاركتها عن طريق الخطأ مع صحافي عبر خدمة "سيغنال" للرسائل.