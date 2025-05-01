الدفاع المدني: 29 شهيدا منذ فجر الخميس بغارات إسرائيلية على غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة الخميس استشهاد 29 شخصا منذ منتصف ليل الأربعاء-الخميس في غارات إسرائيلية عدة على القطاع الخاضع لحصار مُحكم منذ نحو شهرين.



وأكد مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني محمد المغير أن الشهداء التسعة والعشرين سقوط في مناطق مختلفة. ومن بينهم ثمانية أشخاص قُتلوا في غارة على "منزل لعائلة أبو سحلول في مخيم خان يونس" جنوب قطاع غزة.



وأضاف أن القصف الإسرائيلي على حي التفاح في مدينة غزة أودى بحياة أربعة أشخاص، وفي منطقة المواصي غرب رفح قتل ثلاثة أشخاص في القصف أيضا.



وفي مخيم القطاطوة غرب خان يونس، قال أحمد أبو زرقة: "وصلنا إلى هنا ووجدنا معظم المنازل مدمرة والأطفال والنساء والشباب ممزقين" أشلاء.



وأضاف: "نتمنى الموت بدلا من أن نعيش هذه الحياة التي نعيشها".



وولفت الى أنه تم استهداف 4 إلى 5 منازل. وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس سكانا وهم يبحثون عن جثث بين الأنقاض.