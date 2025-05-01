زيلينسكي يصف اتفاق المعادن مع واشنطن بأنه "عادل حقا"

رحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باتفاق المعادن الذي وقعته كييف مع واشنطن، واصفا إياه بأنّه "عادل حقا".



وقال زيلينسكي في خطابه اليومي: "الاتفاق تغيّر بشكل كبير" خلال المفاوضات.

وأضاف: "الآن، أصبح اتفاقا عادلا حقا، يتيح فرصة لاستثمارات كبيرة في أوكرانيا".