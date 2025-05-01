إسرائيل تتوعد برد "قوي" إذا فشلت سوريا في حماية الدروز

حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، من أن إسرائيل سترد بقوة إذا فشلت الحكومة السورية في حماية الأقلية الدرزية، عقب يومين من الاشتباكات الدامية قرب دمشق.



وقال كاتس في بيان: "إذا استؤنفت الهجمات على الدروز وفشل النظام السوري في منعها، فسترد إسرائيل بقدر كبير من القوة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نقل درزيين سوريين جريحين للعلاج.