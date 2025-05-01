ترامب يرشح مستشار الأمن القومي والتس سفيرا لدى الأمم المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يرشح مستشار الأمن القومي مايك والتس ليكون السفير الأميركي المقبل لدى الأمم المتحدة.



وأعلن ترامب أيضا في منشور على منصات التواصل الاجتماعي أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيشغل منصب مستشار الأمن القومي موقتا.