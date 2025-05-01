ترامب: يجب وقف جميع مشتريات النفط من إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم أنه يجب وقف جميع مشتريات النفط أو المنتجات البتروكيماوية من إيران، وأن أي دولة أو شخص يشتري أيا منها سيخضع فورا لعقوبات ثانوية.



وقال ترامب في منشور على تروث سوشال: "لن يُسمح لهم بالتعامل تجاريا مع الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال".