واشنطن تتوقع محادثات جديدة مع طهران في "المستقبل القريب"

أعلنت الولايات المتحدة أنّها تتوقع عقد محادثات مع إيران قريبا، بعدما أعلنت طهران في وقت سابق تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن برنامجها النووي، والتي كان من المفترض أن تُعقد هذا الأسبوع.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس للمراسلين: "نتوقع عقد جولة جديدة من المحادثات في المستقبل القريب"، مشيرة إلى أنّه لم يتم تأكيد الجولة التي كان مقرّرا عقدها في نهاية الأسبوع.