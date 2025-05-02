الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أُطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنّه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن، في قصف لم يتبنّه المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب على تطبيق تلغرام إنّه "بعد انطلاق صفّارات الإنذار في مناطق عدّة في إسرائيل، تمّ اعتراض صاروخ أطلق من اليمن".



وأوضح الجيش أنّ الصاروخ اعترض بنجاح قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية.

