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الجيش الإسرائيلي يقول إنّ طائراته أغارت على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق

أخبار دولية
2025-05-02 | 00:12
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الجيش الإسرائيلي يقول إنّ طائراته أغارت على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق
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الجيش الإسرائيلي يقول إنّ طائراته أغارت على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الجمعة أنّه شنّ غارات جوية على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق، في قصف يأتي بعيد تهديده الحكومة السورية بضربات انتقامية إذا لم تحمِ الأقلّية الدرزية في البلاد.
     
وقال المتحدّث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على منصّة إكس إنّ "طائرات حربية أغارت قبل قليل على المنطقة المجاورة لقصر أحمد حسين الشرع في دمشق".
     
وأتى هذا القصف بعيد تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أنّ إسرائيل ستردّ بقوة إذا فشلت الحكومة السورية في حماية الأقلية الدرزية، عقب يومين من الاشتباكات الدامية قرب دمشق. 
     
وقال كاتس في بيان "إذا استؤنفت الهجمات على الدروز وفشل النظام السوري في منعها، فسترد إسرائيل بقدر كبير من القوة". 
     
وعقب الغارة فجر الجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان مشترك مع كاتس إنّ "هذه رسالة واضحة للنظام السوري. لن نسمح بنشر قوات (سورية) جنوب دمشق أو بتهديد الطائفة الدرزية بأيّ شكل من الأشكال".

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