الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
21
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
21
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بكين تدعو واشنطن "لتصحيح ممارساتها السيئة" قبل التفاوض بشأن الرسوم الجمركية
أخبار دولية
2025-05-01 | 23:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بكين تدعو واشنطن "لتصحيح ممارساتها السيئة" قبل التفاوض بشأن الرسوم الجمركية
دعت الصين الجمعة الولايات المتّحدة إلى "تصحيح ممارساتها السيئة" إذا ما أرادت التفاوض معها بشأن الرسوم الجمركية التي تبادلها أكبر اقتصادين في العالم، مشيرة إلى أنّها تدرس طلبا أميركيا لإجراء مفاوضات تجارية بين الجانبين.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إنّه "إذا كانت الولايات المتحدة تريد التحدث، فيجب أن تُظهر صدقها في القيام بذلك، وأن تكون مستعدة لتصحيح ممارساتها السيئة وإلغاء التعرفات الجمركية الأحادية الجانب، واتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأوضحت أنّها تدرس حاليا مقترحا من الولايات المتّحدة لإجراء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية التي تبادل الجانبان فرضها على سلعهما.
أخبار دولية
واشنطن
"لتصحيح
ممارساتها
السيئة"
التفاوض
الرسوم
الجمركية
التالي
الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أُطلق من اليمن
الأوروبيون يستعدّون لفرض عقوبات جديدة على روسيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-04-03
ماكرون يندد بقرار "جائر ولا أساس له" من قبل ترامب بشأن الرسوم الجمركية
آخر الأخبار
2025-04-03
ماكرون يندد بقرار "جائر ولا أساس له" من قبل ترامب بشأن الرسوم الجمركية
0
أخبار دولية
2025-03-12
كوستا يدعو الى "خفض التصعيد" مع واشنطن على صعيد الرسوم الجمركية
أخبار دولية
2025-03-12
كوستا يدعو الى "خفض التصعيد" مع واشنطن على صعيد الرسوم الجمركية
0
أخبار دولية
2025-04-06
"أكثر من 50 دولة" اقترحت التفاوض في شأن الرسوم الجمركية
أخبار دولية
2025-04-06
"أكثر من 50 دولة" اقترحت التفاوض في شأن الرسوم الجمركية
0
أخبار دولية
2025-04-03
بكين "تعارض بشدّة" رسوم ترامب الجمركية وتتوعّده بـ"إجراءات مضادّة"
أخبار دولية
2025-04-03
بكين "تعارض بشدّة" رسوم ترامب الجمركية وتتوعّده بـ"إجراءات مضادّة"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:07
الجيش الإسرائيلي: اطلاق صاروخ من اليمن باتجاه اسرائيل
أخبار دولية
07:07
الجيش الإسرائيلي: اطلاق صاروخ من اليمن باتجاه اسرائيل
0
أخبار دولية
06:09
وزارة الدفاع الروسية: موسكو تواصل إنشاء "شريط أمنيّ" في المناطق الحدودية في سومي الأوكرانية
أخبار دولية
06:09
وزارة الدفاع الروسية: موسكو تواصل إنشاء "شريط أمنيّ" في المناطق الحدودية في سومي الأوكرانية
0
أخبار دولية
05:36
ترامب يأمر بوقف تمويل وسيلتي إعلام عامتين أميركيتين
أخبار دولية
05:36
ترامب يأمر بوقف تمويل وسيلتي إعلام عامتين أميركيتين
0
أخبار دولية
04:48
الصليب الأحمر: العمليات الإنسانية في غزة "على وشك الانهيار التام"
أخبار دولية
04:48
الصليب الأحمر: العمليات الإنسانية في غزة "على وشك الانهيار التام"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-04-30
الرياح القوية في عكار تسببت باقتلاع الاشجار وتطاير الواح الطاقة الشمسية
آخر الأخبار
2025-04-30
الرياح القوية في عكار تسببت باقتلاع الاشجار وتطاير الواح الطاقة الشمسية
0
منوعات
2025-05-01
داخل "بيت الرعب"... احتجزا أطفالهما لأكثر من 3 سنوات وما عُثر عليه في المنزل مخيف!
منوعات
2025-05-01
داخل "بيت الرعب"... احتجزا أطفالهما لأكثر من 3 سنوات وما عُثر عليه في المنزل مخيف!
0
اخبار البرامج
2025-01-05
ماغي فرح تتوقع لبرج الثور في 2025: "سنة انجاح المشاريع والترقية"
اخبار البرامج
2025-01-05
ماغي فرح تتوقع لبرج الثور في 2025: "سنة انجاح المشاريع والترقية"
0
خبر عاجل
05:21
مقررات المجلس الاعلى للدفاع: طلب الرئيس رفع الجهوزية لحسن اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية
خبر عاجل
05:21
مقررات المجلس الاعلى للدفاع: طلب الرئيس رفع الجهوزية لحسن اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مرحبا دولة بجزئه الثاني على الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مرحبا دولة بجزئه الثاني على الـLBCI
0
رياضة
13:44
في الفوروم دو بيروت... محطات رياضية يومية ضمن مهرجان Beirut Sports Festival
رياضة
13:44
في الفوروم دو بيروت... محطات رياضية يومية ضمن مهرجان Beirut Sports Festival
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
يوم ماراثوني ببصمة وطنية!
تقارير نشرة الاخبار
13:43
يوم ماراثوني ببصمة وطنية!
0
أخبار دولية
13:32
تفسير واشنطن لتأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية - الأميركية
أخبار دولية
13:32
تفسير واشنطن لتأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية - الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
العملات المشفرة هم مالي آخر على لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:28
العملات المشفرة هم مالي آخر على لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل في قلب المشهد في سوريا... والعنوان: حماية الأقلية الدرزية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل في قلب المشهد في سوريا... والعنوان: حماية الأقلية الدرزية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
في سوريا أكثر من ١٠٠ قتيل في ٣ أيام... ونداءات لسحب السلاح من الطرفين
تقارير نشرة الاخبار
13:25
في سوريا أكثر من ١٠٠ قتيل في ٣ أيام... ونداءات لسحب السلاح من الطرفين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مشهد الإنتخابات البلدية في قضاء عاليه
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مشهد الإنتخابات البلدية في قضاء عاليه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
صفحة جديدة بين بيروت وأبو ظبي
تقارير نشرة الاخبار
13:22
صفحة جديدة بين بيروت وأبو ظبي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
12:26
تابعوا الحلقة الثانية من الموسم الثاني من "مرحبا دولة" الليلة الساعة 9:30 عبر شاشة الـLBCI
آخر الأخبار
12:26
تابعوا الحلقة الثانية من الموسم الثاني من "مرحبا دولة" الليلة الساعة 9:30 عبر شاشة الـLBCI
2
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مرحبا دولة بجزئه الثاني على الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مرحبا دولة بجزئه الثاني على الـLBCI
3
حال الطقس
01:11
لبنان تحت تأثير منخفض ضعيف... طقس متقلّب وأمطار محليّة حتى الاثنين
حال الطقس
01:11
لبنان تحت تأثير منخفض ضعيف... طقس متقلّب وأمطار محليّة حتى الاثنين
4
أخبار دولية
00:12
الجيش الإسرائيلي يقول إنّ طائراته أغارت على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق
أخبار دولية
00:12
الجيش الإسرائيلي يقول إنّ طائراته أغارت على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق
5
تقارير نشرة الاخبار
08:28
التوتر يسود على الساحة السورية الدرزية… إليكم جديد المواجهات
تقارير نشرة الاخبار
08:28
التوتر يسود على الساحة السورية الدرزية… إليكم جديد المواجهات
6
خبر عاجل
09:22
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرا من قوة الرضوان التابعة لحزب الله وآخر من الحزب في منطقة ميس الجبل جنوبي لبنان
خبر عاجل
09:22
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرا من قوة الرضوان التابعة لحزب الله وآخر من الحزب في منطقة ميس الجبل جنوبي لبنان
7
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إلى سكان قضاء بعبدا... هذه هي أبرز المعارك في الإنتخابات البلدية هناك
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إلى سكان قضاء بعبدا... هذه هي أبرز المعارك في الإنتخابات البلدية هناك
8
أخبار لبنان
16:23
"التجديد للكل": حزب القوات اللبنانية لم يصدر أي بيان رسمي يدعم اللائحة المنافسة
أخبار لبنان
16:23
"التجديد للكل": حزب القوات اللبنانية لم يصدر أي بيان رسمي يدعم اللائحة المنافسة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More