بكين تدعو واشنطن "لتصحيح ممارساتها السيئة" قبل التفاوض بشأن الرسوم الجمركية

دعت الصين الجمعة الولايات المتّحدة إلى "تصحيح ممارساتها السيئة" إذا ما أرادت التفاوض معها بشأن الرسوم الجمركية التي تبادلها أكبر اقتصادين في العالم، مشيرة إلى أنّها تدرس طلبا أميركيا لإجراء مفاوضات تجارية بين الجانبين.



وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إنّه "إذا كانت الولايات المتحدة تريد التحدث، فيجب أن تُظهر صدقها في القيام بذلك، وأن تكون مستعدة لتصحيح ممارساتها السيئة وإلغاء التعرفات الجمركية الأحادية الجانب، واتخاذ الإجراءات اللازمة".



وأوضحت أنّها تدرس حاليا مقترحا من الولايات المتّحدة لإجراء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية التي تبادل الجانبان فرضها على سلعهما.

