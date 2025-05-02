وزير فرنسي لفرانس برس: لا لقاء بين الإيرانيين والأوروبيين الجمعة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الخميس أنّه لن يُعقد بين الإيرانيين والأوروبيين الجمعة اجتماع بشأن برنامج طهران النووي كانت الجمهورية الإسلامية أعلنت عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع.



وقال بارو لوكالة فرانس برس "كان من المقرّر عقد اجتماع فنّي قبل... الاجتماع الرفيع المستوى بين الولايات المتحدة وإيران. وبما أنّ ذلك الاجتماع لن يُعقد، فإنّ الاجتماع الفنّي لم يعد له مبرّر، على الأقل في الوقت الحالي"، وذلك في إشارة إلى تأجيل جولة المفاوضات الرابعة بين الإيرانيين والأميركيين والتي كانت مقرّرة السبت في روما.



وكان مقررا أن يلتقي الأميركيون والإيرانيون في العاصمة الإيطالية لإجراء جولة رابعة من المحادثات، بعدما أعلن الجانبان تحقيق تقدّم في الجولات السابقة.



وتتّهم الدول الغربية وإسرائيل إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية.

