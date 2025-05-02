ترامب يقيل مستشاره للأمن القومي مايك والتز ويعيّنه سفيرا لدى الأمم المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إقالة مستشاره لشؤون الأمن القومي مايك والتز، بعد تسريبٍ في إحدى مجموعات الدردشة، وتعيينه سفيرا لدى الأمم المتحدة.



وقال ترامب على منصة "تروث سوشل" إنّ "مايك والتز عمل بجدٍّ لوضع مصالح أمتنا في المقام الأول. وأنا على يقين بأنه سيفعل الشيء نفسه في منصبه الجديد".



وأضاف أنّ وزير الخارجية ماركو روبيو سيتولّى مهام مستشار الأمن القومي بالوكالة.



من جهته، كتب على منصة إكس والتز الذي يتعيّن أن يصادق مجلس الشيوخ على تعيينه سفيرا لدى الأمم المتحدة "يشرفني كثيرا أن أواصل خدمة الرئيس ترامب وأمّتنا العظيمة".