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نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيّرة
أخبار دولية
2025-05-02 | 01:40
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نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيّرة
أعلنت سفينة تابعة لـ"أسطول الحرية" المتجه إلى غزة اليوم، أنها تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة قبالة سواحل مالطا في المياه الدولية، بحسب "روسيا اليوم".
وقال تحالف "أسطول الحرية": "إن 30 شخصا كانوا على متن سفينته المحملة بمساعدات إنسانية، عندما وقع الهجوم بعد منتصف الليل بقليل بالتوقيت المحلي".
وقالت المسؤولة الإعلامية للتحالف ياسمين أكار : "هناك ثقب في السفينة الآن وهي تغرق".
أضافت : "ان السفينة أرسلت نداءات استغاثة إلى الدول المجاورة، بما في ذلك مالطا، وأن قاربا صغيرا من جنوب قبرص قد أرسل للمساعدة".
وأوضحت أنها تمكنت "من الاتصال بأفراد الطاقم بعد إرسال إشارة الاستغاثة".
وقالت: "سفينتنا تبعد حاليا 17 كيلومترا عن سواحل مالطا في المياه الدولية، وقد تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة مرتين"، مشيرة إلى أن "المولدات الكهربائية في مقدمة السفينة كانت الهدف الواضح".
أضافت: "هذه المولدات لا توفر الكهرباء اللازمة للسفينة حاليا"، موضحة أن "التحالف لم يتمكن من الاتصال بالسفينة المشتعلة".
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