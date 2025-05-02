هجوم روسيّ بطائرات مسيرة في مدينة زابوريجيا

أُصيب 29 شخص بينهم طفل واندلعت حرائق في مبان، في هجوم روسيّ بطائرات مسيرة في مدينة زابوريجيا وفق ما أكّد حاكم المنطقة إيفان فيدوروف.



وقال إنّ القوات الروسية شنت ما لا يقل عن عشر غارات جوية على المدينة، مما ألحق أضرارًا بمنازل وعشرات المباني السكنية الشاهقة والمؤسسات التعليمية ومواقع البنية التحتية.



ولفت فيدوروف أنه جرى إنقاذ ثلاثة أشخاص من تحت الأنقاض، بينما يتلقى 12 شخصًا العلاج في المستشفى.



وأوضح سلاح الجو الأوكرانيّ أنّ روسيا أطلقت 150 طائرة مسيرة خلال هجوم الليلة الماضية.



وذكر أنه أسقط 64 طائرة مسيرة فيما لم تصل 62 أخرى إلى أهدافها بسبب التشويش الإلكترونيّ على الأرجح.