السوداني: العراق لن يكون فقط بلدًا مستضيفًا للقمة العربية وإنّما مبادر

أكّد رئيس مجلس الوزراء العراقيّ محمد شياع السوداني أنّ العراق لن يكون فقط بلدًا مستضيفًا للقمة العربية "وإنّما سوف يكون بلدًا مبادرًا يقدّم الحلول لمختلف الأزمات والتحديات، التي تواجه المنطقة".



واعتبر أنّ وجود الرئيس السوريّ في القمة مهمّ، بغض النظر على العملية السياسية وطريقة التغيير لكي يوضح أمام الدول العربية رؤية لسوريا الجديدة.



وشدّد على أنّ غالبية الدول العربية حريصة على أن تتجاوز سوريا بمحنتها، التي استمرت طيلة عقود.



وقال: "لن ندخر وسعًا في دعم سوريا واحترام خياراتها".



وأضاف: "نمتلك علاقات متميزة مع إيران والولايات المتحدة والحوار بينهما خطوة مهمة".