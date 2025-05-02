حكومة مالطا: سلامة جميع ركاب سفينة أسطول الحرية التي كانت تحمل مساعدات لغزة

أكدت حكومة مالطا سلامة جميع ركاب سفينة أسطول الحرية التي كانت تحمل مساعدات لغزة وتعرضت لهجوم طائرات مسيرة في المياه الدولية قبالة مالطا.



ولفت البيان إلى أنّه "كان على متن السفينة طاقم من 12 فردًا وأربعة ركاب مدنيين، ولم تقع إصابات".



وأضاف البيان أنه تم إرسال قاطرة قريبة لتقديم المساعدة.