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ترامب يأمر بوقف تمويل وسيلتي إعلام عامتين أميركيتين
أخبار دولية
2025-05-02 | 05:36
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ترامب يأمر بوقف تمويل وسيلتي إعلام عامتين أميركيتين
وقع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب مرسومًا يطلب من شركة البث العام التوقف عن تمويل وسيلتي إعلام عامتين هما شبكة بي بي إس التلفزيونية وإذاعة إن بي آر، لاتهامهما بالتغطية المنحازة.
وأعلن ترامب في المرسوم "أصدر تعليمات إلى مجلس إدارة شركة البث العام CPB وإلى جميع الإدارات والوكالات التنفيذية بوقف التمويل الفدراليّ لإن بي آر NPR وبي بي إس PBS" مضيفا "لا يقدم أي من الكيانين تغطية عادلة ودقيقة وغير منحازة للأحداث الجارية إلى المواطنين من دافعي الضرائب".
وسبق أن صادق الكونغرس على ميزانية شركة البث العام حتى العام 2027، ما يثير شكوكا حول إمكانية تطبيق المرسوم الذي يطلب من مجلس إدارة الهيئة "إلغاء التمويل المباشر إلى أقصى حد يسمح به القانون ورفض تأمين تمويل مستقبلا".
وكان ترامب طلب في نهاية آذار من الكونغرس وضع حد للتمويل العام لوسيلتي الإعلام اللتين يصفهما بأنهما "منحازتان بالكامل".
وبصورة عامة ينص المرسوم على أنه إن كان التمويل الفدرالي لوسائل الإعلام مبررًا عند إنشاء شركة البث العام في 1967، فهو اليوم "تخطاه الزمن وغير ضروري" في "مشهد إعلامي غني ومتنوع ومبتكر"، وبات "يقوض مظهر الاستقلالية الصحافية".
ويستمع أكثر من أربعين مليون أميركي كل أسبوع إلى إذاعة إن بي آر فيما يتابع 36 مليون مشاهد كل شهر محطة محلية لشبكة بي بي إس، بحسب تقديرات وسيلتي الإعلام.
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