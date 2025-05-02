وزارة الدفاع الروسية: موسكو تواصل إنشاء "شريط أمنيّ" في المناطق الحدودية في سومي الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ موسكو تواصل إنشاء "شريط أمنيّ" في المناطق الحدودية في سومي الأوكرانية، بعد أن طردت القوات الأوكرانية من منطقة كورسك في غرب روسيا، وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية.



وقالت الوزارة إنّ القوات الروسية سيطرت خلال الأسبوع الماضي على أربع بلدات في منطقتي دونيتسك وخاركيف الأوكرانيتين.