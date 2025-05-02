الجيش الإسرائيلي: اطلاق صاروخ من اليمن باتجاه اسرائيل

سُمح دوي انفجار في أنحاء القدس الجمعة، حسبما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي رصد صاروخ أُطلق من اليمن.



وقال الجيش في بيان: "رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية".



وأضاف أنّ "أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد".



وهذا ثاني صاروخ يُطلق من اليمن باتجاه اسرائيل في خلال أقل من 12 ساعة.