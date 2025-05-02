سوريا: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير

أعلنت الرئاسة السورية أن القصف الجوي الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي في دمشق يعد "تصعيدا خطيرا".وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك أن القصف "رسالة واضحة للنظام السوري: لن نسمح للقوات السورية بالانتشار جنوب دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز".