وزارة الخارجية الإيرانية: طهران ترفض التهديدات والضغوط

ترفض طهران "التهديدات والضغوط"، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وزارة الخارجية الإيرانية.



وقال الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، سابقًا، إنّه يجب وقف جميع مشتريات النفط الإيراني والمنتجات البتروكيماوية.