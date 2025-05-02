السعودية تدين الغارة الاسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق، مجددة رفضها القاطع للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة سوريا وأمنها واستقرارها.



وشددت المملكة على ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي في سوريا والمنطقة، محذرةً من أن استمرار هذه الانتهاكات والسياسات الإسرائيلية المتطرفة تفاقم من مخاطر العنف والتطرف وعدم الاستقرار الإقليمي.