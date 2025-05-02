وزير الطاقة التركيّ: إنشاء خط لربط الغاز الطبيعيّ بين تركيا وسوريا

أعلن وزير الطاقة التركيّ ألب أرسلان بيرقدار أنه سيتم إنشاء خط لربط الغاز الطبيعيّ بين تركيا وسوريا خلال أسابيع قليلة.



كما أعلن أنّ بلاده ستتمكن من إمداد محطات الطاقة السورية بالغاز.



وكان بيرقدار يتحدث خلال جلسة نقاش ضمن قمة الموارد الطبيعية في إسطنبول.