رئيس وزراء كندا: سألتقي ترامب الثلاثاء في واشنطن

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنه سيجتمع الثلاثاء المقبل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن لمناقشة التجارة والأمن.



وقال كارني في مؤتمر صحفي عقده الجمعة بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة: "سينصب تركيزنا على الضغوط التجارية الفورية والعلاقات الاقتصادية والأمنية الأوسع نطاقا في المستقبل بين بلدينا السيدين".