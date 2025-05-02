ميزانية ترامب المقترحة لعام 2026 تعزز الإنفاق على الدفاع والأمن الداخلي

نشر الرئيس دونالد ترامب مسودة ميزانية هي الأولى في ولايته الثانية، تلحظ زيادة كبيرة في قطاعي الدفاع والأمن الداخلي واقتطاعات كبيرة في مجالات حكومية أخرى.



وترمي المسودة إلى خفض الإنفاق غير الدفاعي بنسبة 22 بالمئة إلى 163 مليار دولار، تماشيا مع جهود "هيئة الكفاءة الحكومية" التي يقودها إيلون ماسك.



وقال مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض راس فويت في رسالة إلى الكونغرس إن مقترح الميزانية "سيؤمن أخيرا حدودنا بالكامل".



وأضاف فويت إن الميزانية المقترحة "ستزيل الفوضى التي ورثها الرئيس ترامب عن الإدارة السابقة وتعزز (ضبط) الحدود والدفاعات الأخرى لحماية أميركا من غزو أجنبي".





