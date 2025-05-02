الجيش الإسرائيلي يعلن إعتراض صاروخين أطلقا من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه اعترض خلال 12 ساعة صاروخين أطلقا من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتبنى الحوثيون الهجوم.



وسمع دوي انفجار فوق القدس فيما أعلن الجيش اعتراض المقذوف الثاني.



وجاء في بيان للجيش بشأن الهجوم الثاني أنه "رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه أراض إسرائيلية. تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد".



ولاحقًا أعلن الجيش أنه "اعترض بنجاح" الصاروخ.



وأفادت الشرطة الإسرائيلية بتفعيل "صفارات التحذير من صواريخ" في المناطق الشمالية والساحلية، وبأنها بصدد رصد أي أضرار.



وكان الجيش قال في بيان عند الساعة السادسة صباحًا (3:00 بتوقيت غرينتش) إنه تم اعتراض الصاروخ الأول "قبل أن يخترق الأجواء الإسرائيلية".



وتبنى الحوثيون في اليمن إطلاق الصاروخين.