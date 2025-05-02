إصابة عدة أشخاص بعدما صدمت سيارة حشدًا في شتوتغارت الألمانية

أصيب عدة أشخاص، بعضهم في حالة خطيرة، عندما صدمت سيارة حشدًا في وسط مدينة شتوتغارت في جنوب غرب ألمانيا اليوم الجمعة، حسبما قالت الشرطة ورجال الإطفاء.



وأشارت الشرطة إلى أنه تم إلقاء القبض على سائق السيارة.



ونقلت صحيفة بيلد عن شهود قولهم إن امرأة كانت تسير بعربة أطفال صدمتها سيارة مرسيدس رياضية سوداء من طراز جي-كلاس.



ووصف رجال الإطفاء في شتوتغارت الواقعة بأنها حادث مروري بينما قالت الشرطة إنها ستنشر معلومات جديدة فور توافرها.



ولا تزال المنطقة مغلقة من قبل الشرطة التي نصحت المشاة والسائقين بتجنب المنطقة إن أمكن.