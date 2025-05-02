الخارجية الأميركية تقر صفقة محتملة لبيع صواريخ متوسطة المدى للسعودية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان اليوم الجمعة أن وزارة الخارجية أقرت عملية بيع محتملة لصواريخ جو-جو إيه.آي.إم-120سي-8 المتطورة متوسطة المدى للسعودية مقابل 3.5 مليار دولار.



وذكر البنتاجون أن المتعاقد الرئيسي هو شركة آر.تي.إكس كورب.