مصادر لرويترز: أميركا تستعد لفرض عقوبات على روسيا وموافقة ترامب غير مؤكدة

أفاد ثلاثة مسؤولين أميركيين ومصدر مطلع بأن مسؤولين أميركيين يعدون لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، تشمل إجراءات مصرفية وأخرى متعلقة بالطاقة، بهدف تكثيف الضغط على موسكو لقبول جهود الرئيس دونالد ترامب لإنهاء حربها على أوكرانيا.وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن الأهداف تشمل شركة الطاقة الروسية العملاقة المملوكة للدولة غازبروم وكيانات رئيسية تعمل في قطاعي الموارد الطبيعية والخدمات المصرفية.ولم يقدم المسؤول أي تفاصيل أخرى.ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب سيوافق على الحزمة بعدما تحول تعاطفه مع تصريحات موسكو وأفعالها إلى إحباط بسبب عدم اكتراث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدعواته لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات سلام.