البيت الأبيض: استعراض عسكريّ في 14 حزيران

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنّ الرئيس دونالد ترامب سيقيم "استعراضًا عسكريًا" في 14 حزيران، وهي ذكرى مرور 250 عامًا على تأسيس الجيش الأميركيّ.

ولفتت إلى أنّ الاستعراض يتزامن مع عيد ميلاد الرئيس التاسع والسبعين.

وأوضحت آنا كيلي عزم ترامب “تكريم المحاربين القدامى الأميركيين وأعضاء ناشطين في القوات المسلحة".

وأدرجت كيلي رابطًا لمقال نشرته شبكة "فوكس نيوز" جاء فيه أنّ العرض سيشمل مشاركة قوات أميركية وطلابًا من الأكاديميات العسكرية في البلاد وممثلين لإحياء الأحداث ومعدات من نزاعات سابقة، من الحرب الثورية إلى الحرب العالمية على الإرهاب.