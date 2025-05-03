قتلى في مدينة سودانية استولت عليها قوات الدعم السريع

قتلت قوات الدعم السريع 27 مدنيًا على الأقلّ، بعد سيطرتها على مدينة استراتيجية في وسط السودان، وفق ما أفادت منظمة حقوقية.

وأوضحت منظمة "محامو الطوارئ" أنّ قوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش، منذ أكثر من عامين في حرب أهلية مدمرة، "اعتقلت عشرات الشباب وقامت بتصفية أكثر من 27 شخصًا بذريعة تعاونهم مع الجيش".

وقالت المنظمة إنّ عمليات القتل وقعت في مدينة النهود، وهي نقطة عبور في ولاية غرب كردفان يستخدمها الجيش، لإرسال قوات إلى دارفور في غرب السودان.

وأشارت المنظمة إلى أن قوات الدعم السريع اقتحمت سجن المدينة وأطلقت السجناء، "ما أدى إلى تفشي حالة من الفوضى وانهيار النظام العام داخل المدينة".