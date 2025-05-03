وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تخطط لإلغاء 1200 وظيفة

تخطط وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي آيه" لتقليص قوتها العاملة بنحو 1200 وظيفة، وفق ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، في حين تعتزم وكالات استخبارات أخرى تسريح الآلاف من موظفيها.

وأوضحت الصحيفة أنّ إدارة ترامب أبلغت مجلس النواب بالخفض المخطط له في وكالة الاستخبارات المركزية والذي سينفذ على مدى سنوات عديدة.

وقال متحدث باسم وكالة الاستخبارات المركزية إنّ مدير الوكالة جون راتكليف يتحرك بسرعة لضمان استجابة القوى العاملة في وكالة الاستخبارات المركزية لأولويات الإدارة في مجال الأمن القوميّ.

وأضاف: "هذه الخطوات جزء من استراتيجية شاملة لضخ طاقة متجددة في الوكالة وتوفير فرص لظهور قادة صاعدين وتحسين وضع وكالة الاستخبارات المركزية لتحقيق مهمتها".