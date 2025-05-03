ترامب: سياساتي ستؤدي في نهاية المطاف إلى ازدهار الاقتصاد

أكد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ سياساته ستؤدي في نهاية المطاف إلى ازدهار الاقتصاد، مقرًا في الوقت نفسه باحتمال حصول انكماش في المرحلة الأولى.

وتراجع الناتج الداخليّ الإجماليّ في أكبر قوة اقتصادية في العالم في الفصل الأول من العام 2025 بنسبة 0,3% بوتيرة سنوية، مع بداية ولاية ترامب الثانية في البيت الأبيض، بحسب ما أظهرت أرقام صدرت الأربعاء.

وقال ترامب لشبكة إن بي سي نيوز :”إنها مرحلة انتقالية، وأعتقد أن الأمور ستجري بشكل ممتاز"، حسب مقتطفات من مقابلة تبثها الشبكة بالكامل الأحد.

وسئل عن خطر حصول انكماش في الولايات المتحدة، فأجاب أن "أي شيء قد يحصل".

وأعرب عن اعتقاده بأنّ أميركا تمر بأعظم اقتصاد في تاريخ.