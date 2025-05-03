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الحكومة اليسارية في أستراليا تفوز بالانتخابات

أخبار دولية
2025-05-03 | 07:00
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الحكومة اليسارية في أستراليا تفوز بالانتخابات
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الحكومة اليسارية في أستراليا تفوز بالانتخابات

فاز حزب العمال الأسترالي اليساري بزعامة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في الانتخابات العامة السبت، وفق توقعات هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) استنادا إلى النتائج الأولية.
     
وقال محلل الانتخابات في الهيئة أنتوني غرين "سيشكل حزب العمال الحكومة في البرلمان المقبل".
 

أخبار دولية

اليسارية

أستراليا

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