رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي يعلن فوزه في الانتخابات العامة

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي اليساري أنتوني ألبانيزي فوزه في الانتخابات العامة، وتعهد بقيادة البلاد في فترة صعبة من عدم اليقين العالمي.وقال زعيم حزب العمال أمام حشد من أنصاره في حفل انتخابي أقيم في سيدني: "شكرا للشعب الأسترالي على الفرصة التي أتيحت لي لمواصلة خدمة أفضل أمة على وجه الأرض".