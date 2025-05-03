رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك يقدم استقالته

أعلن رئيس وزراء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أحمد عوض بن مبارك أنه قدم استقالته.



وفي بيان، ذكر أنه واجه "الكثير من الصعاب والتحديات لعل أهمها عدم تمكيني من العمل وفقا لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق".