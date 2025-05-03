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توقيف الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة في دمشق
أخبار دولية
2025-05-03 | 09:21
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توقيف الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة في دمشق
أكّد مسؤولان في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، أن السلطات السورية أوقفت السبت في دمشق طلال ناجي، الأمين العام للفصيل الفلسطيني الذي كان مقربا من الحُكم السابق وقاتل الى جانبه في سنوات النزاع الأولى.
وقال قيادي في التنظيم لوكالة فرانس برس إنه "جرى اعتقال الأمين العام للجبهة طلال ناجي السبت في دمشق"، وهو ما أكده مسؤول ثانٍ.
بدوره، أوضح مصدر ثالث من الفصيل الذي تتخذ قيادته من دمشق مقرا أنه "طُلب ناجي صباح السبت لمراجعة أحد الفروع الأمنية، من دون أن يعود أدراجه. تم توقيفه على الأغلب".
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